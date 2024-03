Brasileirão Feminino: formato de disputa, premiação, times e transmissão

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino começa nesta sexta-feira (15). A principal competição do país terá novidades com o aumento da premiação e a estreia de duas equipes na elite nacional.

Formato

São 16 equipes na disputa. América-MG, Atlético-MG, Avaí/Kindermann, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Real Brasília, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo concorrem pelo título. Quatro caem para a Série A2.

América-MG e Fluminense disputam a primeira divisão pela primeira vez na história. Já Red Bull Bragantino e Botafogo estão retornando à elite. As Bragantinas conquistaram o bicampeonato da A2 no ano passado.

A competição repete o formato dos últimos anos. Na primeira fase, todos os clubes se enfrentam entre si em turno único. Os oito melhores avançam para o mata-mata com jogos de ida e volta. Nas quartas de final, o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo encara o sétimo, o terceiro joga contra o sexto, e quarto e quinto se enfrentam. Quem vencer se classifica para a semifinal com jogos desta forma: 1ª ou 8º x 4º ou 5º e 2º ou 7º x 3º ou 6º.

A final está prevista para 22 de setembro. A competição para durante a Olimpíada. A primeira fase acontece até o final de junho e o mata-mata começa em agosto.

Campeão e vice terão terão vagas garantidas na Libertadores Feminina 2025. Caso um desses times conquiste a competição continental em 2024, a vaga fica para o clube de melhor colocação no campeonato.

Premiação

A premiação em 2024 será em valor recorde. A CBF anunciou que as campeãs vão ganhar R$ 1,5 milhão, e as vices, R$ 750 mil.

Houve reajuste também nas cotas que cada clube recebe por participação. Serão R$ 6 milhões destinados aos times no total, sendo R$ 300 mil na primeira fase e mais R$ 100 mil para quem avançar às quartas e às semifinais.

A CBF vai colocar VAR em todas as partidas a partir das quartas de final. Além disso, os clubes não precisam mais pagar pela arbitragem em todos os jogos e o árbitro do jogo não será do estado do mandante ou do visitante.

Transmissão

A TV Globo continua com os diretos de transmissão da competição. Na primeira fase, serão transmitidos dois jogos por rodada no SporTV. Ainda não se sabe quando os jogos vão passar na TV aberta.

A TV Brasil também deve transmitir. A tabela da CBF ainda não diz quais jogos, mas o ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Socia), Paulo Pimenta (PT), anunciou que o canal fez a aquisição dos direitos.

Os clubes também podem transmitir nos próprios canais. Cada equipe mandante tem o direito de usar sua plataforma nas partidas.

