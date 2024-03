Brasileirão Feminino dá última chance para jogadoras sonharem com Olimpíada

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino começa hoje (15), poucos meses antes dos Jogos Olímpicos de Paris. As 15 rodadas da primeira fase podem ser cruciais para os nomes do futebol nacional terem uma oportunidade com o técnico Arthur Elias na competição.

O que aconteceu

A primeira fase do Brasileiro acaba em 27 de junho. As quartas de final começam apenas no dia 16 de agosto, após a Olimpíada.

Na última convocação, Arthur Elias prezou pela melhor preparação física de algumas jogadoras. Nomes como Marta, Tamires e Luana ficaram fora para trabalharem melhor com seus respectivos clubes.

Foram 12 jogadoras do futebol brasileiro chamadas para a Copa Ouro. As goleiras Amanda (Fluminense), Gabi Barbieri (Flamengo) e Luciana (Ferroviária), as laterais Bia Menezes (São Paulo) e Yasmin (Corinthians), a zagueira Tarciane (Corinthians), as meias Aline Milene (São Paulo), Duda Sampaio (Corinthians) e Vitória Yaya (Corinthians), e as atacantes Aline Gomes (Ferroviária), Duda Santos (Ferroviária) e Gabi Portilho (Corinthians).

O treinador tem feito vários testes na seleção. No vice da Copa Ouro, por exemplo, foram cinco jogos e cinco escalações. A única jogadora não utilizada foi a goleira Amanda.

Um grande nome que tenta voltar a ser regular na lista é Cristiane. A atacante esteve nas duas primeiras convocações de Elias, mas não foi chamada para as duas últimas, incluindo a Copa Ouro. Depois de fechar contrato com o Flamengo, ainda não está claro se a jogadora estará em Paris. Ela tenta liderar o Rubro-Negro e se destacar.

A primeira convocação teve nove atletas do Corinthians, mas o número diminuiu depois. Mesmo assim, as jogadoras tentam carimbar uma vaga com o treinador que mais as conhecem.

Outros nomes querem voltar. Eudimilla, antes na Ferroviária e agora no Corinthians, e Priscila, do Internacional, foram chamadas para os amistosos com Japão e Nicarágua no Brasil. Brena e Amanda Gutierres, do Palmeiras, estiveram no primeiro período de treinos de Arthur.

Próximas Datas Fifa

Depois da disputa da Copa Ouro Feminina 2024, o Brasil terá pela frente mais uma competição nos Estados Unidos. Entre os dias 6 e 9 de abril, a seleção participa da nona edição da She Believes Cup.

Depois disso o Brasil ainda não tem confirmado nenhum outro compromisso. Existe a expectativa de jogos antes de Paris 2024. As próximas Datas Fifa até os Jogos são: 27 de maio a 4 de junho e 8 a 16 de julho.