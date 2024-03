Bianca Gomes projeta jogo "equilibrado" contra o Flamengo em estreia do Palmeiras no Brasileirão feminino

O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro feminino nesta sexta-feira, contra o Flamengo, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP). A atacante Bianca Gomes, que vive a expectativa de reestrear pelas Palestrinas nesta competição, projetou a partida.

"Antes da estreia sempre dá aquele frio na barriga, principalmente por todas as mudanças que aconteceram neste ano, mas estamos confiantes diante do processo e do bom entendimento que estamos tendo ao longo dos treinamentos. Estamos com boas perspectivas para a temporada e espero que possamos conquistar tudo aquilo que desejamos e buscamos ao longo da competição. Temos expectativas de realizar um grande jogo contra o Flamengo, bem equilibrado e disputado", projetou.

Palmeiras e Flamengo se enfrentaram cinco vezes na história do futebol feminino, com cinco vitórias palmeirenses. O primeiro confronto aconteceu em outubro de 2020, quando o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Bianca Gomes. Autora do primeiro gol da equipe contra o Rubro-Negro, a atacante comentou a oportunidade de reencontrar as rivais.

"Fico feliz em ser a autora do primeiro gol da história do Palmeiras contra o Flamengo, é algo bacana e satisfatório, e agora, nesta minha volta ao Palmeiras, poder realizar minha estreia no Brasileiro e exatamente contra o Flamengo, me traz boas expectativas e me anima muito. Espero que saia um golzinho então para começar com o pé direito e marcar na história deste confronto mais uma vez", disse.

Nesta temporada, a equipe feminina do Palmeiras passou por uma reformulação e contratou 14 jogadoras, além de renovar o contrato de outras 17. Bianca Gomes, que chegou à equipe na reta final da última temporada, comentou o novo trabalho, agora comandado por Camilla Orlando.

"O início do trabalho do Palmeiras neste ano tem sido intenso e com muitas novas informações, que ao longo dos treinamentos, nós, como um grupo, vamos absorvendo tudo. É necessário termos paciência, tudo mudou tanto dentro de campo quanto fora dele, com novas rotinas e novas formas de jogar. Mas temos trabalhado muito forte nos treinos e estamos preparadas para começar o ano oficialmente", finalizou.