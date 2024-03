Athletico-PR x São Paulo: saiba onde assistir ao duelo de volta das oitavas da Copa do Brasil sub-17

O São Paulo visita o Athletico-PR em compromisso válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. A bola rola nesta sexta-feira, a partir das 15 horas (de Brasília), no CAT Caju, em Curitiba.

O São Paulo entra em campo sem precisar vencer. Isso porque o Tricolor ganhou a partida de ida, por 2 a 1, graças a gols de Pedro Ferreira e Polin em Cotia. Com isso, a equipe paulista precisa apenas do empate para avançar. Qualquer igualdade no placar agregado, porém, leva a definição da vaga para os pênaltis.

Onde assistir



O duelo terá transmissão exclusiva do canal pago SporTV.

Campanhas

Athletico-PR: O Athletico-PR goleou o Costa Rica-MS por 7 a 0 na primeira fase e perdeu para o São Paulo por 2 a 1 no jogo de ida.

São Paulo: O São Paulo passou pelo PSTC-PR por 4 a 1 e superou o Furacão por 2 a 1 na ida das oitavas de final.

Enquanto o Tricolor se prepara para as quartas de final do Paulistão, é hora de rever os gols da primeira fase no #TBTricolor de hoje! O São Paulo tem o melhor ataque do campeonato, com 20 gols marcados.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/FmnFGFCYYr ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 14, 2024

Prováveis escalações:

Athletico-PR: Murillo; Gabriel Carioca, Gabriel Feitosa, Cauã Wendell e João Vitor Disaro; Kauan Stabelini, Kauan Pierry e Gustavo Gomes; Davi Alves, Richey Rhuston, e Otávio.



Técnico: Rodrigo Bellão

São Paulo: João; Angelo, Igão, Hugo e Nicolas; Otávio Polin, Pedro Bezerra e Pedro Ferreira; Ariel, Thierry e Lucca.



Técnico: Allan Barcellos

Arbitragem

Lucas Casagrande ficará responsável por apitar o duelo e terá Leandro Polli Glugoski e Bruno Fernando Aparecido Rohling como assistentes.