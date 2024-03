Artilheiro da Ponte Preta, Jeh projeta confronto contra o Palmeiras pelas quartas do Paulistão

Nesta sexta-feira, a Ponte Preta encerrou a preparação para o duelo de amanhã, diante do Palmeiras, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Assim, Jeh, artilheiro da Macaca até aqui na temporada, com quatro gols, projetou o confronto.

"É um jogo muito importante, principalmente para nós, que viemos trabalhando forte no decorrer do campeonato e sonhamos em estar disputando jogos assim. O mais importante é que o grupo está fechado. Estamos treinando sério para chegar lá e fazer uma grande partida".

"A concentração tem que ser lá em cima, ter a cabeça no lugar para aplicar aquilo que o Brigatti passou para gente. Esse semana é muito importante para nós então a atenção tem que ser redobrada para conquistar nosso objetivo que é a classificação", concluiu.

PREPARAÇÃO ENCERRADA Ponte Preta encerra preparação para o duelo das quartas de finais do Paulistao e Jeh reforça Ponte Preta unida em busca da classificação

O atacante também comentou que, apesar da desconfiança sobre o grupo no início do ano, os atletas sempre se mantiveram focados.

"Desde o começo estamos focados, uma pré-temporada boa. Então esse grupo aqui merece muito, nos dedicamos bastante para estar onde estamos agora. Colocamos a cabeça no lugar e sabíamos que se mantivermos o ritmo, conseguíramos nos classificar." reforçou.

Por fim, Jeh lamentou o fato de ser torcida única no duelo, sendo assim disponibilizados apenas ingressos para a torcida do Palmeiras.

"Infelizmente eles não estarão com a gente. A presença da torcida da Ponte sempre nos favorece, deixa nós mais confiantes, mas sabemos que todos os torcedores vão estar torcendo por nós, mandando aquela energia positiva de onde estiverem. Eles sempre estiveram com a gente, nos maus e nos bons momentos e agora não será diferente".

A partida diante do Palmeiras acontece neste sábado, às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.