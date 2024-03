Jogadora do Santos sofre grave lesão e sai de campo de ambulância; veja

A meio-campista Mary Venâncio, do Santos, teve uma fratura nos ossos da perna esquerda. A atleta se lesionou durante o empate entre Santos e Real Brasília, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, nesta sexta-feira, na Vila Belmiro.

Mary se machucou logo aos seis minutos do primeiro tempo, após forte dividida com uma atleta do Real Brasília. A meia saiu de campo chorando e foi encaminhada para o hospital, de ambulância, logo após o ocorrido.

"A meio campista Mary Venâncio deixou o jogo de ambulância. Após exames no hospital, ela teve constatada fratura nos ossos da perna esquerda. A atleta está estabilizada, passará por procedimento cirúrgico e segue sob acompanhamento do Departamento Médico", informou o Santos.

Venâncio é formada nas categorias de base do Santos e fez nesta sexta-feira sua estreia como profissional. O Peixe deve divulgar nos próximos dias o prazo de recuperação da meia.

Assista ao lance (imagens fortes)

*Momento ocorreu aos 37'23''