Al-Ahli x Al-Nassr: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Saudita

Nesta sexta-feira o Al-Ahli recebe o Al-Nassr, pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. A bola vai rolar a partir das 16 horas (de Brasília).

Onde assistir

A partida vai ter transmissão no streaming BandPlay e no Canal GOAT, no YouTube.

Pontuação

Al-Ahli: 47 pontos em 23 jogos, começou a rodada na 3ª posição.



Al-Nassr: 53 pontos em 23 jogos, começou a rodada na 2ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Al-Ahli: duas vitórias, dois empates e uma derrota.



Al-Nassr: três derrotas, uma vitória e um empate.

Prováveis escalações

Al-Ahli: Édourad Mendy; Ali Majrashi, Merih Demiral, Hindi e Balobaid; Franck Kessié, Al Majhad e Roberto Firmino; Riyad Mahrez, Al-Buraikan e Saint-Maximin



Técnico: Matthias Jaissle

Al-Nassr: David Ospina; Mohammed Al Fatil, Abdulrahman, Aymeric Laporte e Alex Telles; Marcelo Brozovic, Al Khaibari e Sami Al-Najei; Ayman Yahya, Cristiano Ronaldo e Sadio Mané



Técnico: Luís Castro.

Arbitragem

Não divulgada.