A caminho do Athletico-PR, André Mazzuco pede demissão do Botafogo

Eduardo marcou um gol de placa no último jogo do Campeonato Carioca e recebeu uma homenagem do diretor de futebol, André Mazzuco, pelo feito. ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/g2nLZZS3lB

? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 24, 2024