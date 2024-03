Yuri Alberto exalta 'gás' e 'ambiente alegre' no Corinthians com António

Do UOL, em São Paulo

O atacante Yuri Alberto destacou o "ambiente alegre" no Corinthians sob o comando de António Oliveira.

O que aconteceu

O camisa 9 elogiou o trabalho do técnico português, que deu "gás e ânimo" ao time. Com o treinador, o Corinthians venceu quatro jogos, empatou dois e perdeu apenas um.

Yuri comentou que a mudança de atmosfera faz o time levar alegria ao campo. Ele marcou um dos gols da classificação na Copa do Brasil sobre o São Bernardo e se isolou na artilharia do clube em 2024, com seis gols.

Destacar a entrega da equipe junto do trabalho do António, no dando um gás e ânimo muito grandes. Dia a dia alegre, diferente, traz nossa alegria para dentro de campo. A gente consegue atuar da melhor maneira. Yuri Alberto, ao Prime Video

O que mais Yuri disse

Rodagem do elenco: "Período de bastante trabalho, treinador acabou nos poupando nesse ultimo jogo [contra o Água Santa, deu espaço para os mais jovens. Hoje o Breno conseguiu iniciar, infelizmente pela ausência de Maycon, mas respondeu bem, tem muita qualidade".

'Barreira' em pênalti: "Não gosto de confusão, pedi para ficarem ali, fizemos essa barreira. Naquele momento foi bom manter distante, concentrar no pênalti e fazer uma boa".