Yuri Alberto cita ambiente "diferente" do Corinthians após vitória contra São Bernardo: "Dia a dia alegre"

O atacante Yuri Alberto citou a melhora do ambiente do Corinthians após a vitória por 2 a 0 contra o São Bernardo, nesta quinta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Timão garantiu vaga para as oitavas de final do torneio nacional com gols do camisa 9 e do companheiro Pedro Raul.

"Foi um período de treinos de bastante trabalho. Ele nos poupou nesse último jogo (contra o Água Santa), tivemos o Paulista, os garotos responderam bem. Hoje, o Breno Bidon conseguiu iniciar a partida, infelizmente pela ausência do Maycon. Tem muito talento e respondeu muito bem. Toda a equipe se entregou, António deu um gás na gente, nosso dia a dia está muito alegre, diferente, a gente traz isso dentro de campo", disse Yuri em entrevista ao Prime Vídeo.

O adversário do Timão nas oitavas de final do torneio nacional será definido por sorteio, com a presença dos clubes que se classificaram para a Copa Libertadores. Os duelos desse estágio estão programados para o mês de maio.

Agora, o Corinthians só deve entrar em campo de forma oficial no começo de abril, para a disputa da primeira rodada da Copa Sul-Americana. Já o São Bernardo aguarda o começo da Série C do Campeonato Brasileiro, previsto para começar em meados do mesmo mês. Ambas as equipes não se classificaram para as quartas de final do Paulistão.