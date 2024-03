Vini Jr cobra da Uefa punição aos torcedores do Atlético de Madrid depois de cantos racistas da torcida

Vinícius Júnior utilizou suas redes sociais para cobrar da Uefa punições para a torcida do Atlético de Madrid, nesta quinta-feira. A torcida espanhola entoou cantos racistas antes da partida contra a Inter de Milão, na última quarta, pela Liga dos Campeões.

"Espero que vocês já tenham pensado na punição deles. É uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente", escreveu o brasileiro pedindo que a Uefa tome medidas.

Espero que vocês já tenham pensado na punição deles. @ChampionsLeague ?? @UEFA ?? é uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente! https://t.co/IDHAkG9H6S ? Vini Jr. (@vinijr) March 14, 2024

Antes do jogo, os torcedores do Atlético de Madrid se reuniram do lado de fora do estádio Cívitas Metropolitano e começaram a cantar músicas para apoiar a equipe. No entanto, a torcida mudou a letra de uma das canções e passou a ofender o jogador brasileiro. "Alé Alé Alé, Vinícius Chimpanzé".

LaLiga vai denunciar insultos à Vini Jr

Diante do ocorrido, o Campeonato Espanhol resolveu denunciar os torcedores do clube espanhol para a "Fiscália de Odio", órgão do governo espanhol que trata de crimes de ódio.

A LaLiga destacou que, apesar do caso acontecer uma competição europeia e do lado de fora do estádio, a organização está "muito empenhada em que o futebol seja um espaço livre de ódio e continuará a perseguir incansavelmente qualquer atitude de racismo, homofobia, violência, ódio... independentemente da competição".

Essa é a terceira vez que os torcedores do Atlético de Madrid são acusados de racismo contra Vinícius Júnior. As duas primeiras vezes aconteceram em partidas do Campeonato Espanhol.

Na primeira vez foi possível ouvir o jogador do Real Madrid sendo chamado de macaco pelas arquibancadas. Isso aconteceu no dia 18 de setembro de 2022. Na ocasião, a delegacia dos crimes de ódio alegou que se tratava de um momento de grande rivalidade em uma partida de futebol e nada foi feito.

Nesta temporada, a mesma coisa se repetiu, mas dessa vez as ofensas aconteceram na chegada ao estádio.