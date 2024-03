Vini ameaçou não atuar em jogo do Real devido a postagem do clube, diz site

Do UOL, em São Paulo

Uma publicação do perfil oficial do Real Madrid gerou irritação de Vinícius Jr, de acordo com o portal espanhol Relevo.

O que aconteceu

O atrito surgiu a partir de um story no perfil no Instagram do Real Madrid. O clube publicou foto de Vinícius Jr em 29 de fevereiro, dois dias antes de partida contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol.

O motivo da irritação foi uma figurinha. Além da foto de Vinícius Jr, o responsável pela postagem incluiu outros ícones, entre eles o logotipo da dupla israelense de DJs 'Vini Vici' — na qual há uma ilustração representando a Teoria da Evolução, com o macaco se tornando homem.

Vinícius Jr não gostou e ameaçou deixar de jogar a próxima partida, segundo a publicação. O brasileiro teria dito "palavras duras" após tomar conhecimento da postagem.

José Ángel Sánchez, diretor geral do Real Madrid, precisou intervir para acalmar o brasileiro. O cartola convenceu Vinícius de entrar em campo e prometeu-lhe que as pessoas da área de mídias sociais seriam responsabilizadas.

Vini Jr foi a campo e teve protagonismo na partida contra o Valencia. O camisa 7 anotou os dois gols no empate do Real Madrid por 2 a 2.

Valencia x Real Madrid foi justamente um dos jogos em que Vinícius sofreu ataques racistas na Espanha em 2023. "Macaco" foi um dos gritos frequentes entre torcedores valencianos, fato que se repetiu no duelo ocorrido há menos de duas semanas.