Sport estima prejuízo de quatro milhões de reais com punição do STJD

A decisão do STJD em punir o Sport com oitos jogos sem torcida em seu estádio, além de uma multa de R$ 80 mil, acertou em cheio o coração do time. O clube estima um prejuízo financeiro em torno de R$ 4 milhões, e o desfalque inesperado nos cofres causa abalos no planejamento da presidência executiva do Leão. As obras do gramado da Ilha do Retiro, por exemplo, que estão a todo vapor, correm risco de serem paralisadas.

Neste momento, todos os vice-presidentes e diretores procuram caminhos para superar esse obstáculo. No clube, todos acreditam em reverter a decisão do tribunal. Mas, enquanto isso não acontece, o Sport vai procurar saídas para aliviar a pressão do momento, e uma das alternativas encontradas é que o torcedor continue se associando ao quadro.

A semana decisiva continua. O primeiro desafio já foi: vamos com tudo, Leão! Agora é do lado do nosso torcedor! ? pic.twitter.com/6jI1F4Zy9I ? Sport Club do Recife (@sportrecife) March 14, 2024

"Enquanto tomamos medidas legais sobre essas punições, as quais não concordamos, precisamos nos manifestar junto aqueles que fazem o dia-a-dia do clube. O Sport caminhava de forma avançada para concluir as obras em nosso estádio, passando inclusive pela implementação definitiva do reconhecimento facial nos acessos", afirma o presidente do Sport, Yuri Romão.

Yuri Romão ainda relata que o clube deve encontrar alternativas para esta situação. "Nosso planejamento em torno da arrecadação com o programa de sócios estava toda em curso, com melhorias nos planos, justamente para trazer novos benefícios ao torcedor e, consequentemente, garantir estabilidade financeira aos nossos cofres. Precisamos encontrar alternativas, mesmo que momentâneas, para sanar esse prejuízo que teremos".

Sem a menor intenção de prever o futuro, o Sport havia lançado, no mês de fevereiro, uma nova campanha de sócios. Alguns ajustes nas categorias dos associados foram feitos para garantir uma renda aos cofres do clube e, ao mesmo tempo, oferecer uma gama robusta de benefícios ao aficionado. E uma nova foi criada: a Leão sem fronteiras, que foca em atrair os torcedores que residem mais distantes da Ilha do Retiro, com chance de ajudar o clube e se sentir prestigiado por ser sócio rubro-negro.

"É momento de darmos as mãos para enfrentar esse momento difícil do clube. E todos que fazem o Sport Club do Recife acreditam no poder transformador do seu torcedor", diz um trecho da nota publicada no site do Leão.