Semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco está confirmada no Maracanã

Após muita polêmica, a semifinal do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco será no Maracanã. A confirmação do local da partida aconteceu na tarde desta quinta-feira.

A Federação do Rio se reuniu com os dirigentes dos dois clubes, que expuseram a vontade de atuar no Maracanã. Com isso, um novo ofício foi enviado ao Consórcio Maracanã.

? Próximo jogo do Gigante da Colina ? ?? PARTIU, MARACA! Informações sobre ingressos ?? Abertura das vendas online:

Torcida Mandante e SÓCIOS DO VASCO: ?14/03 às 17h30

Público Geral: 14/03 às 18h30 Preços por setor:

Setor Sul - Inteira R$ 70,00/Meia R$ 35,00/Sócio R$ 52,50... pic.twitter.com/OLHdxtJBFB ? Vasco da Gama (@VascodaGama) March 14, 2024

Desta vez, os administradores do estádio liberaram a utilização do local de forma rápida. Com isso, os envolvidos iniciaram a logística para a realização da partida. A carga de ingressos será a mesma da primeira partida: cerca de 70 mil ingressos. A expectativa é de casa cheia, assim como foi no último domingo.

O duelo de ida, também no Maracanã, acabou com o placar de 1 a 1. Assim, o Nova Iguaçu joga pelo empate no jogo de volta para avançar para a final e, para o Vasco, só a vitória interessa. Quem avançar à decisão, irá encontrar o vencedor de Flamengo e Fluminense.