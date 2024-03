São Paulo inicia venda geral de ingressos para quartas do Paulistão; veja detalhes

Na manhã desta quinta-feira, o São Paulo abriu a venda geral de ingressos para o duelo decisivo das quartas de final do Campeonato Paulista. O Tricolor terá pela frente o Novorizontino neste domingo, a partir das 18 horas (de Brasília), no Morumbis.

Os torcedores que desejarem assistir ao jogo diretamente do estádio são-paulino devem adquirir suas entradas por meio do site spfcticket.net. Não será possível comprar bilhetes nas bilheterias físicas do Morumbis.

A venda dos ingressos para o confronto foi iniciada na última terça-feira de maneira escalonada, com prioridade para aqueles que assinam o programa sócio-torcedor tricolor e proprietários de cadeiras cativas, também através do site.

Os ingressos variam de R$ 60,00 a R$ 200,00 (inteiras). O valor mais caro fica nas Cadeiras, no setor Especial Oeste Vermelha, com a meia-entrada saindo a R$ 100,00. Já o mais barato é a Arquibancada Norte Amarela, em que a meia está R$ 30,00.

O São Paulo vai em busca do seu 23º título do Paulistão - o clube não levanta o troféu da competição estadual desde 2021. Antes, porém, terá que passar pelo Novorizontino no Morumbis, e conta com a força de sua torcida para isso.

? O público geral já pode garantir seus ingressos para as quartas de final do Paulistão, neste domingo (17), contra o Novorizontino! Vem pro MorumBIS > https://t.co/CV5rzDgf8V #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/EswFgSNFNi ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 14, 2024

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte - Setor Popular (Amarela): R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Arquibancada Sul (Laranja): R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Arquibancada Bitso Leste (Azul): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Arquibancada Oeste (Vermelha): R$ 120 (inteira) / R$ 60(meia)

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte (Amarela): R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

Cadeira Superior Sul (Laranja): R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)

Cadeira Especial Leste (Azul): R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia)

Cadeira Especial Oeste (Vermelha): R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia)

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Bitso Leste (Azul): R$ 140 (inteira) / R$ (meia)

Cadeira Térrea Oeste (Vermelha): R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)