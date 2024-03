Santos inscreve Vinícius Balieiro e Bruno Marques para reta final do Paulistão

O Santos inscreveu mais dois jogadores para a fase final do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o clube registrou Vinícius Balieiro e Bruno Marques na Lista A da competição.

O meio-campista entra na vaga de João Basso, que foi emprestado para o Estoril, de Portugal. Já o atacante ocupa o posto de Vinícius Zanocelo, que foi para o mesmo clube do zagueiro.

Balieiro ainda tenta se firmar no Santos. O jogador de 24 anos soma 71 partidas no profissional, mas nunca conseguiu convencer. Com isso, passou por empréstimo pelo Ituano em 2o23.

Bruno Marques, por sua vez, retorna ao Peixe após ficar praticamente dois anos no futebol português. Lá, o atacante defendeu o Arouca e o Marítimo, somando quatro gols em 45 jogos disputados. Ele tem quatro tentos em 33 partidas com a camisa do Alvinegro Praiano.

Para esta reta final de Paulistão, o Santos também passa a contar com Miguelito, Enzo Monteiro e Matheus Matias. Ambos foram inscritos nesta quarta-feira. Já o goleiro Gabriel Brazão, recém-contratado, entrou na vaga de Willian Bigode, que sofreu uma lesão muscular.

Após encerrar a primeira fase na liderança do Grupo A, com 25 pontos, o Peixe encara a Portuguesa nas quartas de final. A partida será no domingo, às 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro.