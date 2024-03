Rony comemora marca pelo Palmeiras e destaca importância da melhor campanha geral no Paulistão

Às vésperas das quartas de final do Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta, o atacante Rony, do Palmeiras, falou sobre a mais recente marca atingida por ele no clube.

Com o gol marcado na vitória sobre o Botafogo-SP, na Arena Barueri, o jogador ultrapassou Paulo Nunes e se tornou o 38º maior artilheiro da história do Alviverde, com 63 tentos. Ele diz que voltar a balançar as redes lhe dá confiança para o início do mata-mata.

"Muito feliz pelo gol, foi especial para mim e me dá muita confiança para o restante da temporada. Feliz também por termos nos classificado em primeiro, pois era o nosso objetivo. Então é dever cumprido, chegou o momento do mata-mata. Agora exige muito foco, concentração e muita determinação para buscarmos essa classificação. Eu estou muito motivado e espero seguir contribuindo e ajudando a equipe", disse o atleta à TV Palmeiras.

Rony também destacou o fato do Palmeiras ter encerrado a primeira fase do Estadual com a melhor campanha geral. A equipe comandada por Abel Ferreira alcançou os 28 pontos, com oito vitórias, quatro empates e nenhuma derrota, e agora poderá decidir os duelos eliminatórios diante da sua torcida.

"Terminar em primeiro é de suma importância na competição, pois decidiremos em casa diante do nosso torcedor. É algo muito importante e que nos ajuda bastante. A Ponte Preta é uma equipe de qualidade, vem fazendo uma grande campanha. Vamos ter todo o cuidado e manter toda a concentração para não dar nenhuma brecha. Vamos em busca da classificação e estamos muitos focados no objetivo", projetou.

Em busca de uma vaga na semifinal do Paulistão, o Palmeiras de Rony enfrenta a Ponte Preta neste sábado, na Arena Barueri. A partida está agendada para as 18h (de Brasília).