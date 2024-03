Rival na Copa do Brasil teve técnico e diretor na mira do Corinthians

Rival do Corinthians na Copa do Brasil, o São Bernardo tem técnico e diretor que estiveram na mira do clube alvinegro em 2024.

O que aconteceu

O técnico Márcio Zanardi e o executivo de futebol Lucas Andrino são bem avaliados pela atual gestão do Corinthians.

Zanardi, inclusive, ficou bem perto de assumir o Timão antes da chegada de António Oliveira. O que pesou contra foi a impossibilidade de dirigir dois times na mesma edição do Paulistão.

Márcio Zanardi tem 45 anos e chamou a atenção pelo bom e longevo trabalho no São Bernardo desde 2021. O profissional trabalhou na base do Timão com Augusto Melo, ex-assessor do sub-17 e atualmente presidente do clube.

Já Lucas Andrino foi um dos avaliados para chefiar o departamento de futebol. O nome, porém, não foi levado à frente.

Andrino se encaixou no perfil moderno buscado pela gestão, mas o Corinthians avaliou que ele poderia ter dificuldade de lidar com a pressão diante do momento ruim do Timão.

Lucas Andrino e Márcio Zanardi continuaram no São Bernardo, mas ficaram com essa sensação do quase. E enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil pode ser decisivo por oportunidades maiores no futebol.

O duelo ocorrerá hoje, às 20h, no Estádio Primeiro de Maio. A decisão é em jogo único e vale vaga na terceira fase.