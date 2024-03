Flamengo: quem foram as vítimas do incêndio no Ninho do Urubu

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O incêndio no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, deixou 10 jogadores da base mortos. A tragédia aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019.

O que aconteceu

O incêndio atingiu o contêiner destinado às categorias de base. Naquela noite, 26 meninos dormiam no CT.

Foram 10 vítimas fatais, entre 14 e 16 anos. Outros três ficaram feridos e tiveram de ser hospitalizados.

O local pegou fogo durante a madrugada. Os jovens tinham se apresentado dias antes, e alguns estavam em fase de testes no Rubro-Negro.

Metade das vítimas fatais dormia no quarto 1. Segundo relatos, estavam no local Gedson Santos, Bernardo Pisetta, Arthur Vinicius, Pablo Henrique e Vitor Isaías. Christian Esmério, Jorge Eduardo e Samuel Thomas estariam no quarto 2, enquanto Athila Paixão no quarto 3. Não houve confirmação sobre onde dormia Rykelmo, mas o corpo foi encontrado no quarto 5, de acordo com o livro "Longe do Ninho", de Daniela Arbex.

Vítimas fatais

Athila Paixão, 14 anos

Arthur Vinícius, 14 anos

Bernardo Pisetta, 15 anos

Christian Esmério, 15 anos

Gedson Santos, 14 anos

Jorge Eduardo, 15 anos

Pablo Henrique da Silva Matos, 14 anos

Rykelmo Viana, 16 anos

Samuel Thomas Rosa, 15 anos

Vitor Isaias, 15 anos

Feridos

Cauan Emanuel — Sem clube

Dyogo Alves — Integra o elenco profissional do Flamengo

Jhonata Ventura — Hoje funcionário de scout do clube