Portuguesa informa esgotamento dos ingressos para a partida contra o Santos

Nesta quinta-feira, a Portuguesa, que havia anunciado em suas redes sociais a abertura das vendas dos ingressos de visitante para a partida deste sábado, contra o Santos, pelas quartas do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, publicou algumas horas depois o esgotamento de todas as entradas destinadas aos seus torcedores.

"A Associação Portuguesa de Desportos atualiza o seu torcedor que todos os ingressos para a partida de domingo (17), contra o Santos, pelas quartas de final do Paulistão Sicredi 2024, estão esgotados".

"O torcedor rubro-verde garantiu lotação máxima no setor destinado à torcida visitante, inicialmente disponibilizado na Vila Belmiro", informou a Portuguesa.

No entanto, ainda na mesma nota, o clube afirmou que a diretoria segue em negociação com o Santos e com a Polícia Militar para liberarem uma nova carga de ingressos.

"Contudo, nossa Diretoria segue em negociação com o Santos Futebol Clube e a Polícia Militar para uma nova carga de ingressos. Neste momento, entendemos ser crucial a presença de nossa torcida, que nos acompanhou ao longo de toda a competição".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portuguesa de Desportos (@portuguesaoficial)

"Tão logo tenhamos novidades, voltaremos a informar em nossos canais oficiais", concluiu.

Ao todo, foram liberados 419 ingressos com preço único de 160 reais. Assim como informou o clube, a única forma de compra disponibilizada foi presencial, na secretaria do Estádio do Canindé. Segundo a Portuguesa, isso garante que somente os torcedores do time da capital paulista comprem as entradas no setor visitante.

"A opção pela venda presencial se deve como forma de garantir ao nosso torcedor a possibilidade de compra, além de afiançar que sejam os nossos a adquirirem os ingressos para esta partida decisiva".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portuguesa de Desportos (@portuguesaoficial)

A partida diante do Santos acontece no próximo domingo, às 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.