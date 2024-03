Polícia indicia intérprete de mascote do Inter por importunação sexual

Na manhã de hoje (14), a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, informou que concluiu o inquérito que apurava a conduta do intérprete do mascote Saci, do Inter. O homem de 30 anos foi indiciado pelo crime de importunação sexual contra duas vítimas.

O que aconteceu

As atitudes ocorreram antes e durante o clássico Gre-Nal disputado em fevereiro, no Beira-Rio. Ambas as vítimas denunciaram as atitudes do profissional, que foi prontamente afastado pelo clube.

A policia analisou imagens das câmeras de monitoramento do estádio, documentos e fez interrogatórios durante a investigação. Durante o trâmite do procedimento constatou-se que o suspeito cometeu crime de importunação sexual contra as duas vítimas, crimes pelos quais foi indiciado.

Procurado pela reportagem do UOL, o Inter informou que "ainda não foi notificado oficialmente sobre a conclusão das investigações. Tão logo tenha acesso ao conteúdo do inquérito analisará a situação".

Lembre as denúncias

A primeira denúncia partiu da jornalista Gisele Kumpel, que alegou ter sido abraçada e beijada sem consentimento pelo Saci durante a comemoração do último gol do jogo, que garantiu a vitória do Inter. Ela, inclusive, buscou na Justiça uma medida protetiva contra o homem.

A segunda denúncia partiu de uma torcedora do Internacional cujo nome foi mantido em sigilo. Ela alegou ter sido abraçada com força pela cintura, pelos braços e que o intérprete do Saci teria encostado na região dos seios dela durante um registro fotográfico no pátio do estádio antes do jogo. Além disso, o personagem teria dito uma frase de cunho sexual a ela naquele momento.

A Polícia divulgou imagens de ambos os momentos utilizadas no inquérito.

Pena prevista

O crime de importunação sexual prevê pena de 1 a 5 anos de reclusão. O indiciado não possui antecedentes criminais.

A sequência do processo agora cabe ao Ministério Público, que pode proceder ou não denúncia contra ele.