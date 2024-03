Pista em Mairiporã para a Copa do Mundo de MTB recebe atualizações e aprovação internacional

A Copa do Mundo de Mountain Bike terá como primeiro palco a pista da Arena iMTB, em Mairiporã-SP. Nick Floros, designer técnico das pistas de Mountain Bike da World Series, e Henrique Avancini, ex-ciclista, avaliaram alterações no percurso. O evento acontecerá entre os dias 11 e 14 de abril.

"O atleta consegue testar a pista. Ao longo dos anos sempre construi pistas de treino e competição. Ter ideias e saber adicionar desafio e plasticidade é um exercício que é desenvolvido com o tempo. No primeiro momento tentamos 'modernizar' a pista, trazendo elementos que encontramos nas grandes arenas de competição. Estamos tentando manter também um pouco do que se tornou o estilo brasileiro de XCO, sendo duro, mas com velocidades médias um pouco mais altas", explicou Avancini.

A dupla visitou diversos pontos do percurso, conferindo de perto não só os novos obstáculos que estão sendo acrescentados, como também diversas outras alterações que prometem melhorar o espetáculo para o público presente.

Guilherme Haruo/Divulgação.

Com o percurso largamente definido e aprovado, agora faltam apenas pequenas alterações para que a pista esteja plenamente apta para receber os mountain bikers mais rápidos do planeta.

"Acredito que a pista esteja no caminho para ser o desafio ideal para uma abertura de temporada. Sendo um ano importante pros atletas, tentei adicionar elementos técnicos e gerenciando o grau de risco dos obstáculos. Além da parte esportiva, colocamos muita atenção ao quesito entretenimento, buscando facilitar ao público vivenciar mais situações de disputa", complementou Henrique Avancini.

As entradas para a etapa da Copa do Mundo em Mairiporã já estão à venda, sendo exclusivamente adquiridas por meio do site da MTB.