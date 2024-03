Pintado respeita decisão do Santos jogar na Vila e fala sobre trabalho na Portuguesa

A Portuguesa enfrenta o Santos pelas quartas de finais do Campeonato Paulista nesse domingo, às 20h15 (de Brasília). A Neo Química Arena chegou a ser cogitada como palco do embate, mas o jogo será sediado na Vila Belmiro.

Antes do treino desta quinta-feira, o técnico Pintado, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, disse que respeita a escolha do Peixe e projetou um confronto complicado para a Lusa.

"Eu joguei no Santos e sei bem do histórico da Vila Belmiro. O regulamento tem que ser respeitado e o regulamento diz que o Santos tem o mando de campo e a gente não tem que discutir, tem que respeitar e se preparar para o jogo muito difícil, que a gente vai ter que passar do nosso limite para buscar o resultado. Feliz de voltar a Vila Belmiro, ver a casa do Rei (Pelé) para mim é sempre um grande orgulho", afirmou.

A ida de São Paulo e Palmeiras como mandantes para às quartas do Paulistão complicou a ideia do Santos jogar na capital, já que o Ministério Público de São Paulo não permite dois clubes grandes jogarem no mesmo dia na cidade. A sugestão seria o Peixe, portanto, jogar na sexta, o que não agradou a diretoria.

Um dos motivos para a Portuguesa estar de volta ao mata-mata após 13 anos foi a chegada do experiente treinador, que ajudou na conquista de sete dos dez pontos da equipe na primeira fase. O ex-volante explicou o crescimento do time após ele assumir o cargo.

"Primeiro tentar absorver a pressão que o grupo tinha. O maior peso tinha que ser do comandante. Foi importante ter detectado, ter assumido isso. Eu não fiz nada sozinho, eu sou parte de uma equipe e aproveitei algo de bom que eu já tinha aqui dentro: a qualidade e o comprometimento dos jogadores, o amor da diretoria. Tudo isso fez com que as coisas dessem certo e a gente está muito feliz nesse momento", finalizou.

A Portuguesa terminou na segunda colocação do Grupo A e na 13ª campanha geral, com dez pontos. Foram 12 jogos, com três vitórias, um empate e oito derrotas.