Flamengo: onde assistir a série sobre o incêndio no Ninho do Urubu

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A Netflix lança "O Ninho: Futebol & Tragédia", minissérie documental sobre o incêndio que vitimou 10 jovens no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, em 8 de fevereiro de 2019.

A produção estará no ar a partir de hoje (14). A série, realizada pela "A Fábrica" a partir da ideia original do UOL, tem três episódios.

"O Ninho: Futebol & Tragédia" conta como o sonho de entrar em um grande clube de futebol impactou famílias inteiras. Elas nem sequer tinham conhecimento das condições do alojamento e acreditavam que seus filhos estavam em local seguro.

Pais e mães dos jovens jogadores esperam por respostas até hoje. Eles se emocionam com as homenagens das torcidas organizadas do Rubro-Negro às vítimas de uma das maiores tragédias do futebol.

"O Ninho: Futebol & Tragédia" tem participação de nomes como Zico e Vanderlei Luxemburgo. A produção foi desenvolvida por Pedro Asbeg, Renato Fagundes e UOL, com direção geral de Pedro Asbeg.