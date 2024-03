Nos pênaltis, Nacional-URU bate Always Ready e avança à fase de grupos da Libertadores

O Nacional-URU garantiu, no Estádio Gran Parque Central, nesta quinta-feira, a última vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores. A equipe venceu o Always Ready, no tempo normal por 2 a 1, mas, por ter perdido o jogo de ida por 1 a 0, a decisão foi aos pênaltis. Nas penalidades, os mandantes venceram por 5 a 4, convertendo todas as suas cobranças.

Com o resultado conquistado, o Nacional-URU permanece na Copa Libertadores e vai à fase de grupos da competição. O boliviano Always Ready, por sua vez, se despede do torneio após passar pelas duas primeiras fases. O sorteio da fase de grupos será na segunda-feira.

O Always Ready volta aos gramados apenas no dia 27 deste mês para enfrentar o San Jose pela fase de grupos do Campeonato Boliviano. Já o Nacional, pela quinta rodada do Campeonato Uruguaio, recebe, neste domingo, às 19h30 (de Brasília), o Progreso, no Estádio Gran Parque Central.

O Nacional-URU inaugurou o marcador 7 minutos do primeiro tempo. Após a defesa do Always Ready sair jogando errado, a bola sobrou nos pés de Mauricio Pereyra. O jogador deixou para Leandro Lozano, que acertou um forte chute rasteiro no canto esquerdo do goleiro.

Os visitantes conseguiram empate nos acréscimos da primeira etapa, aos 48 minutos. Pela esquerda, Darlison Rodriguez levantou bola na área e José Carabalí, dentro da grande área, balançou as redes.

Aos 41 minutos da etapa complementar, Diego Polenta, do Naciona-URU, foi expulso após receber segundo cartão amarelo. O atleta, que iniciou na equipe titular, estava no banco de reservas no momento de sua expulsão.

O Nacional-URU conseguiu o seu segundo gol somente nos acréscimos, aos 48 minutos. Após escanteio mal afastado, a bola voltou para Zabala, que limpou a marcação e cruzou com precisão para Mateo Antoni cabecear para o fundo do gol. Com o empate no placar agregado (2 a 2), a decisão foi aos pênaltis.

Nas penalidades máximas, para o Always Ready, Caicedo, Ayron Del Valle, Robson Matheus e Terrazas acertaram, Suarez desperdiçou sua chance. Pelo Nacional-URU, Santander, Zabala, Carnero, Antoni e Bentancourt converteram.