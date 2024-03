Nestor é cortado, e São Paulo inscreve atacante André Silva para fase final do Paulistão

O São Paulo terá um novo rosto no mata-mata do Campeonato Paulista. O Tricolor anunciou, na tarde desta quinta-feira, que o recém-chegado André Silva foi inscrito na Lista A do Campeonato Paulista. O atacante poderá, assim, disputar a fase final da competição.

O clube divulgou a informação por meio das redes sociais. André Silva entrará no lugar de Rodrigo Nestor, que foi cortado da lista. O meio-campista seguirá o processo de recuperação de lesão sem adiantar nenhum tipo de tratamento.

"O recém-contratado ficou com a vaga de Nestor, que por recomendação do médico cirurgião, não vai adiantar o prazo de tratamento e seguirá em transição, aprimorando a forma física após se recuperar de cirurgia no joelho", explicou o São Paulo.

Com isso, André Silva passa a ficar à disposição do técnico Thiago Carpini para as quartas de final do Paulistão. O São Paulo terá pela frente o Novorizontino neste domingo, a partir das 18 horas (de Brasília), no Morumbis.

André Silva, assim, poderá fazer sua estreia com a camisa tricolor neste domingo, já que também já foi registrado no BID da CBF. O atacante, inclusive, pode ser o substituto de Calleri - o argentino sofreu uma lesão no jogo contra o Ituano e será avaliado diariamente para saber se terá condições de atuar.

Vale lembrar que André Silva já acumula bastante ritmo de jogo por conta de suas atuações na temporada europeia. O jogador disputou 28 partidas, marcou 13 gols e deu duas assistências no Vitória de Guimarães, seu antigo clube em Portugal.

André Silva deixou o futebol português para assinar com o Tricolor até o fim de 2027. O clube pagou, de maneira parcelada, cerca de 3,5 milhões de euros (quase R$ 19 milhões) ao Vitória de Guimarães para contar com o jogador.