Murilo reúne companheiros do Palmeiras e inaugura barbearia na Zona Oeste de São Paulo

O zagueiro Murilo, do Palmeiras, anunciou um novo empreendimento nesta quinta-feira, mas se engana quem pensa que trata-se de algo envolvendo futebol. O jogador inaugurou uma barbearia no bairro da Pompeia, na Zona Oeste de São Paulo, que carrega o nome de seu sócio, Thauan.

Esse não é o primeiro negócio do atleta. Ele também possui uma padaria e uma escolinha de futebol em São Gonçalo dos Campos, cidade que nasceu na Bahia.

A Barbearia El Thauan fica localizada a pouco menos de 2 km do Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Em entrevista à Gazeta Esportiva, Murilo explicou de onde veio a ideia de virar dono de um salão.

"Desde pequeno, sempre tive essa visão de ser um empreendedor. Na minha cidade, em São Gonçalo dos Campos, eu tenho uma padaria e uma escolinha de futebol. A barbearia é uma coisa que sempre gostei, ter um visual agradável, o cabelo na régua. Eu corto o cabelo duas vezes por semana, então não tem coisa melhor do que cortar o cabelo toda as semanas, e na sua barbearia. Estou muito feliz de abrir aqui com o Thauan, meu sócio. E agora é colocar tudo o que a gente vem pensando em prática", disse o jogador.

Jogadores do Palmeiras confraternizaram durante inauguração da barbearia de Murilo

Na inauguração do novo negócio, Murilo reuniu grande parte do elenco do Palmeiras. Vanderlan, Breno Lopes, Jhon Jhon, Luis Guilherme, Piquerez e Zé Rafael prestigiaram o colega. Até mesmo o recém-chegado Lázaro e o paraguaio Gustavo Gómez, ainda mancando por uma lesão no pé, compareceram.

O local já nasce com um cantinho especial no coração de Murilo. Foi lá que o atleta acompanhou a convocação para a Seleção Brasileira. Ele foi chamado por Dorival Júnior para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, marcados para este mês.

"Foi aqui que recebi a notícia. Foram muitas coisas que passaram pela minha cabeça na hora, não sabia nem como ia reagir. Eu estava eufórico, nervoso, agitado. Depois fui para casa de carro, estava gritando no carro, foi um momento muito especial para mim", recordou.

Um dos pilares defensivos do Palmeiras, Murilo retorna a campo no sábado, no duelo entre Palmeiras e Ponte Preta, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida está marcada para as 18h (de Brasília), na Arena Barueri. O Verdão fechou a primeira fase invicto, na liderança do Grupo B e com a melhor campanha geral do torneio.