Milan bate Slavia Praga novamente e avança às quartas da Liga Europa

O Milan está classificado para as quartas de final da Liga Europa. Ganhador da partida de ida pelas oitavas, o clube italiano visitou o Slavia Praga nesta quinta-feira e ganhou por 3 a 1 (7 a 3, no placar agregado). A equipe rubro-negra conhecerá seu próximo adversário nesta sexta-feira, data do sorteio.

Enquanto isso, o Milan tem um compromisso marcado para domingo, quando visita o Hellas Verona, às 11h (de Brasília), pelo Campeonato Italiano. Já o eliminado Slavia Praga recebe o Slovan Liberec, pela liga nacional tcheca, no mesmo dia.

O jogo

Assim como na partida de ida, o Slavia Praga teve um atleta expulso no primeiro tempo. Aos 20 minutos, Holes deixou as travas da chuteira em Calabria e recebeu o vermelho. A equipe italiana abriu o placar aos 33, após jogada construída pela esquerda. Rafael Leão encontrou Pulisic, que dominou do outro lado da área, limpou a marcação e tocou no canto do goleiro Stanek.

Três minutos depois, veio o segundo, de novo pela esquerda. Theo Hernández tabelou com Rafael Leão e encontrou Loftus-Cheek, que só empurrou para o gol aberto. Aos 51, ainda na primeira etapa, foi a vez de Leão, enfim, chegar às redes. O português recebeu de Pulisic no bico da área, puxou para dentro e soltou um canhão, no ângulo de Stanek.

O Slavia Praga conseguiu descontar no segundo tempo. Aos 40 minutos, a equipe da casa fez linda troca de passes até a bola chegar em Jurasek, que bateu no canto do goleiro Sportiello.

Veja outros resultados desta quinta pela Liga Europa:



Villarreal 3 x 1 Olympique de Marselha



Rangers 0 x 1 Benfica



West Ham 5 x 0 Freiburg