Meia Kevin De Bruyne fica fora da lista de convocados da Bélgica para amistosos

A seleção da Bélgica divulgou nesta quinta-feira a lista de 25 convocados para disputar dois amistosos em março. O meia Kevin de Bruyne ficou fora da relação.

Mesmo com o atleta recuperado da lesão na coxa que o fez perder parte da temporada, o treinador Domenico Tedesco optou por não convocá-lo.

"Ele vem jogando com um pequeno problema na virilha. Conversei com ele e decidimos que o risco é muito grande. É melhor dar tempo para que se recupere no City e possamos contar com ele na Euro", disse o técnico.

The first list of 2024. ? pic.twitter.com/xQRZQbmtw5 ? Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 14, 2024

O destaque entre os convocados é Romelu Lukaku, maior artilheiro da história da Bélgica, que vem fazendo boa temporada pela Roma. Leandro Trossard (Arsenal), Jeremy Doku (Manchester City) e Lois Openda (Leipzig) também foram chamados.

A Bélgica faz dois amistosos em março, como forma de preparação para a Euro 2024. A seleção encara a Irlanda no dia 23, como visitante. E, no dia 26, pega Inglaterra, em Wembley.

Antes do início da Eurocopa, programada para junho, a seleção belga tem mais dois amistosos confirmados, contra Montenegro e Luxemburgo.