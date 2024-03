Luisa Stefani se despede nas quartas de final de Indian Wells e segue para o WTA 1000 de Miami

Luisa Stefani, número 13 do mundo, e sua parceira Demi Schuurs, da Holanda, pararam, na noite desta quarta-feira, nas quartas de final do WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia. A dupla cabeça de chave 6 foi superada pelas grandes favoritas, a taiwanesa Su Hsieh e a belga Elise Mertens, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Luisa segue, agora, para o WTA 1000 de Miami, que começa na próxima terça-feira.



"Jogo duro, elas conseguiram se impor e jogaram melhor que nós o jogo inteiro. É uma dupla difícil, que joga diferente, confiante, tem muita qualidade. Não capitalizamos nenhuma oportunidade que tivemos no primeiro set. Não conseguimos ter nenhuma vantagem, sempre corremos atrás e contra um time desses é difícil jogar assim. Crédito para elas que foram muito bem. Da nossa parte, mais um bom jogo para aprender, tirar coisas positivas e continuar construindo para ir melhor em Miami. Faz parte do processo, vamos com tudo para Miami, torneio especial, com muita torcida brasileira. Vamos que vamos", afirmou Luisa.

A paulistana Luisa Stefani conquistou ao lado da parceira Laura Pigossi, a inédita medalha de bronze nas Duplas Femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Outra grande conquista foi o título de Duplas Mistas no Australian Open, em 2023, a primeira dupla de brasileiros a vencer um Grand Slam, ao lado de Rafael Matos.

Durante a semifinal do Us Open 2021, Luisa sofreu uma grave lesão no joelho, passou por cirurgia e se afastou do circuito profissional. No retorno, após um ano de recuperação, conquistou vários títulos: WTA 500 de Berlim (Caroline Garcia, 2023), WTA 500 de Abu Dhabi (Shuai Zhang, 2023); WTA 500 de Adelaide, na Austrália (Taylor Towsend, 2023); WTA 125 de Montevidéu, no Uruguai (Ingrid Martins, 2022); WTA 1000 de Guadalajara, no México (Storm Hunter, 2022); WTA 250 de Chennai, na Índia (Gabriela Dabrowsky, 2022). Iniciou a atual temporada em grande estilo, conquistando o WTA 1000 de Doha, no segundo torneio jogando ao lado da holandesa Demi Schuurs.

Luisa sempre foi uma amante dos esportes e começou a jogar tênis aos 10 anos, em São Paulo. Em 2011, se mudou para os Estados Unidos para estudar e seguir no tênis, atingindo o 10º lugar no ranking mundial juvenil. A transição do juvenil ao profissional aconetceu por meio do forte Circuito Universitário Americano de Tênis, jogando pela Pepperdine University, na Califórnia. Em 2019 sua carreira profissional se destacou nas duplas e começou a colher resultados, conquistando o primeiro título no WTA de Tashkent, entre outros ITF e WTA. Daí para frente, comemorou vitórias e títulos, subindo no ranking mundial, chegando a ocupar a nona colocação.