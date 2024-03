Liverpool volta a golear o Sparta Praga e avança às quartas da Liga Europa

O Liverpool passou por cima do Sparta Praga, mais uma vez, e garantiu uma vaga nas quartas de final da Liga Europa. Depois de golear por 5 a 1 no jogo da ida, o Liverpool recebeu a equipe tcheca em Anfield, nesta quinta-feira, e venceu por 6 a 1, anotando 11 a 2 no agregado.

Os Reds vão conhecer o seu adversário da próxima fase através de sorteio realizado nesta sexta-feira.

Agora, o Liverpool terá um jogo decisivo pela frente: visitará o Manchester United em Old Trafford no domingo, às 12h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Já o Sparta Praga vai receber o Hradec Kralove, na Generali Arena, também no domingo, às 14h, pelo Campeonato Tcheco.

O jogo

O Liverpool começou o jogo a todo vapor. Logo aos seis minutos, Darwin Núnez abriu o placar com um chute de primeira. Na saída de bola, o Sparta Praga bobeou e o garoto Bobby Clark, de 19 anos, ampliou aos sete. Três minutos depois, foi a vez de Salah ir às redes após mais um vacilo da zaga tcheca.

Ainda aos 13 minutos, Gakpo completou o cruzamento do próprio Salah para fazer o quarto gol do Liverpool. Já no fim da etapa inicial, aos 40 minutos, Birmancevic aproveitou ótimo lançamento de Preciado e descontou para o Sparta Praga.

No início do segundo tempo, Szoboszlai contou com um desvio de seu chute na defesa para matar o goleiro Vindahl e marcar o quinto dos Reds aos três minutos. Depois de oito minutos, Gakpo desviou de letra o chute de Elliot e fez o sexto gol do Liverpool para sacramentar a goleada.

Veja outros resultados desta quinta-feira de Liga Europa:



Brighton 1 x 0 Roma



Atalanta 2 x 1 Sporting



Bayer Leverkusen 3 x 2 Qarabag