Leila Pereira admite revolta com decisão do TJD de não suspender são-paulinos: "Você pode xingar e depois paga uma multa"

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, manifestou sua revolta com a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) em punir com multas os são-paulinos envolvidos na confusão após o Choque-Rei disputado no Morumbis, no último dia 3 de março.

Calleri, Wellington Rato e Rafinha, além do presidente do São Paulo, Julio Casares, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, o diretor adjunto, Fernando Chapecó, e o auxiliar técnico Estephano Djian, foram denunciados pelo TJD-SP após o árbitro relatar na súmula ofensas e xingamentos contra ele nos corredores que dão acesso aos vestiários do Morumbis.

A pena dos envolvidos poderia ser de até seis jogos de suspensão, o que tiraria três dos atletas mais importantes do elenco do São Paulo da fase final do Campeonato Paulista. Porém, em acordo costurado entre as partes, o TJD-SP converteu a punição em multas que totalizam cerca de R$ 200 mil.

"Recentemente aconteceu um fato, com o rival da gente, e o que esperávamos era o julgamento como o Abel sempre tem. O que não pode acontecer são pedidos de desculpas falsas, abrindo precedentes muito complicados. Agora você pode xingar, é só pagar uma multa e está tudo bem, e não é assim. Para os telespectadores se atentarem, estou falando do jogo contra o São Paulo. Eu fiquei muito revoltada com esse acordo que fizeram, acho que tinha que, pelo menos, os dirigentes e jogadores serem julgados como o Abel sempre foi, como nós sempre fomos. Achei muito triste. Abre um precedente muito grande. Agora você pode xingar e depois paga uma multa", reclamou Leila Pereira em entrevista à TV Globo.

Apesar de desta vez os protagonistas de mau comportamento serem são-paulinos, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, também costuma ser manchete por causa de sua revolta com a arbitragem. Na Supercopa do Brasil de 2023, contra o Flamengo, o treinador chegou a chutar um microfone à beira do campo, foi expulso e denunciado pelo STJD, que converteu sua pena, passível de suspensão, em multa de R$ 16 mil.

"Costumo dizer para ele: 'Abel, seja vitorioso dessa forma que você é'. Não quero mudar o temperamento dele. Ele é um rapaz muito inteligente, ele sabe. Quando ele comete alguns excessos, ele é punido por isso. Isso que é importante", disse Leila Pereira.