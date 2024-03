Jogador do São Bernardo deixa estádio de ambulância em jogo com Corinthians

O lateral-esquerdo Arthur Henrique, do São Bernardo, deixou o jogo a derrota para o Corinthians hoje (14) de ambulância.

O que aconteceu

Arthur Henrique se chocou com Yuri Alberto. Após bola alçada na área do São Bernardo, o lateral da equipe do ABC se chocou com o ombro do atacante corintiano e ficou caído no gramado.

O jogo foi para o intervalo, mas Arthur seguiu caído no gramado. Ele foi atendido pelos médicos, e a ambulância entrou no gramado para fazer a remoção do lateral. Ele foi imobilizado e colocado em uma maca.

O UOL apurou que o choque foi na cabeça, mas refletiu no pescoço. Os médicos suspeitam que pode ter acontecido uma lesão na musculatura paravertebral.

Arthur não sente dores na cabeça, apenas na região do pescoço. Ele foi substituído por Davi Gabriel na volta para o segundo tempo.

Corinthians vence e se classifica

Com a bola rolando, melhor para o Corinthians. Mesmo fora de casa, o Timão venceu o São Bernardo por 2 a 0 e garantiu sua vaga na 3ª fase da Copa do Brasil.

Yuri Alberto, de pênalti, e Pedro Raul fizeram os gols do jogo. O camisa 9 até chegou a fazer mais um, mas o impedimento foi marcado.

O Corinthians agora aguarda o sorteio para saber quem será o seu adversário na fase seguinte.