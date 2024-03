Hernan: Abel afirmou que decisão do TJD é 'tapa na cara da sociedade'

Abel Ferreira ficou indignado com a decisão do TJD de fazer um acordo com São Paulo e Federação Paulista para livrar jogadores e dirigentes tricolores de julgamento. A informação é de André Hernan, no De Primeira.

Segundo Hernan, Abel afirmou que o acordo foi um "tapa na cara da sociedade". O técnico do Palmeiras não quis nem ver o vídeo de desculpas de Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, que o xingou de "português de merd*" após o último Choque-Rei.

É um sentimento muito igual de toda direção do Palmeiras e do Abel Ferreira. Conversei com gente até em Portugal e trago aqui uma fala do Abel numa conversa com uma dessas pessoas a quem eu tive acesso. Uma frase do Abel que me disseram foi: 'tapa na cara da sociedade'. O Abel disse isso para pessoas que ele convive no CT e no convívio dele fora, profissionalmente: 'é tapa na cara da sociedade essa decisão do TJD de fazer esse acordo com o São Paulo, tirar pena dos jogadores e multar os dirigentes'.

Sobre a questão do Belmonte, o Abel não quis nem ver o vídeo. O Abel falou: 'é isso mesmo que vocês estão me dizendo?'. 'É isso mesmo, Abel, teve um pedido de desculpas, mas faz parte de um acordo'. Ele não quis nem ver.

Hernan explicou que Abel esperava a retratação de Belmonte logo após o ocorrido. O treinador do Palmeiras deu como exemplo erros que ele mesmo cometeu e dos quais se arrependeu.

No pensamento do Abel, quando ele cometeu excessos, cometeu erros, vou citar o exemplo do jornalista de BH, que ele tira o celular, do Calleri quando ele peita o Calleri e outras situações, como por exemplo chutar microfone lá em Brasília, o Abel disse para as pessoas que ele convive que logo na sequência ele pediu desculpas. Acabou o jogo no Morumbi, foi falar com o Calleri, disse o Abel. Acabou o jogo em Brasília, já estava pedindo desculpas por ter chutado. No dia seguinte, pediu para o assessor de imprensa o telefone do jornalista e ligou para o Pedro Spinelli, lá de BH, o Abel ligou e pediu desculpas.

Então, o Abel falou que quando há excesso da parte dele, no dia seguinte ele já estava pedindo desculpas. Nove dias depois, é óbvio que teria algo por trás, então o Abel entende que esse pedido de desculpas é algo fora do tom e deixa o técnico do Palmeiras indignado com essa situação, dizendo que é uma vergonha e que é um tapa na cara da sociedade o que aconteceu nesse julgamento do TJD. André Hernan

