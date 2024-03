Henrique Dourado projeta reencontro com Santos e cita dificuldades de jogar na Vila

Nesse domingo, o atacante da Portuguesa, Henrique Dourado, irá reencontrar o Santos, um dos clubes que defendeu durante a carreira. O duelo está marcado para às 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelas quartas de finais do Paulistão.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o centroavante projetou o duelo contra o seu ex-time e citou as dificuldades de atuar na casa santista.

"Voltar à Vila Belmiro é um momento de muita alegria, rever alguns companheiros e eu sei da dificuldade que é jogar lá. Nos primeiros minutos, o Santos sempre procura pressionar os adversários", comentou.

Henrique Dourado, contudo, acredita que a Portuguesa tem potencial para eliminar o Peixe e seguir com o sonho do título do Paulistão.

"Só que a nossa equipe tem se preparado bem nessa semana. Vai ser um jogo só, então temos que entrar bastantes concentrados para fazermos aquilo que apresentamos no campeonato e eu acredito que vamos para lá em busca dessa classificação", completou.

Durante a carreira, Dourado, de 34 anos, defendeu Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Vitória SC (Portugal), Cruzeiro, Chapecoense e Henan (China).

Em dez jogos, o atacante marcou um gol até o momento no Paulistão. Com dez pontos, a Portuguesa encerrou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A.