Garro é expulso no 1º tempo na estreia com a camisa 10 do Corinthians

O meia Rodrigo Garro foi expulso por dois amarelos em seu primeiro jogo vestindo a 10 do Corinthians. Mesmo sem o argentino, o Timão superou o São Bernardo por 2 a 0 e avançou na Copa do Brasil.

O que aconteceu

Garro foi advertido com dois cartões amarelos ainda no primeiro tempo na partida contra o São Bernardo, no Primeiro de Maio, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo foi para o intervalo com o Corinthians vencendo por 2 a 0.

Ele tomou o primeiro com sete minutos de bola rolando, após entrada de carrinho em Wesley Dias. O árbitro Braulio da Silva Machado aplicou o cartão na primeira falta do argentino no jogo.

A expulsão veio aos 43, após agarra-agarra com Helder na área corintiana. Os dois se estranharam enquanto esperavam a cobrança de uma falta para o time da casa e foram punidos. Como ele já tinha um amarelo, levou o vermelho.

O vermelho para Garro gerou reclamação entre os corintianos. Jogadores e membros da comissão técnica consideraram a decisão rigorosa e questionaram a arbitragem.

Foi a primeira partida do argentino com a camisa 10 do clube — ele começou com a 16. O Alvinegro paulista anunciou ontem que Garro herdou a numeração após a saída de Rojas.