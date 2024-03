FuelCell Rebel v4: Testamos o novo calçado tecnológico da New Balance

O novo FuelCell Rebel v4, da New Balance, é mais uma opção de tênis para você que tem vontade de embarcar no mundo das corridas e procura o modelo ideal. O calçado tem uma tecnologia diferenciada, que proporciona retorno e velocidade, e é feito para todos os níveis de corredores. O valor sugerido é R$ 999,99.

É um tênis democrático: feito tanto para aqueles que já têm muitos quilômetros na bagagem tanto para quem tem vontade de correr com frequência.

Usamos o tênis pela primeira vez durante um teste de velocidade organizado pela New Balance na pista de atletismo do estádio MorumBIS. Foi como a brincadeira pega-pega.

Homens e mulheres foram divididos em baterias e, poucos metros após a largada, atletas profissionais como Marco Tulio Silva Gonçalves e Livya Kezia Coimbra passaram a perseguir os amadores nas respectivas categorias. Quem fosse ultrapassado (ou pego) já estaria fora do teste. Consegui correr por cerca de 350m até ser encontrada pela Livya.

O que gostamos

Levíssimo e potente: A característica notada logo que o calçado encaixa nos pés é a leveza. Cada par pesa menos de 200 gramas. É tão leve que você não sente a pressão nas pernas.

FuelCell Rebel v4, novo tênis da New Balance Imagem: New Balance

Bom encaixe: O calçado leva uma malha ultraleve no cabedal, com a tecnologia Fantom Fit, o que proporciona o ajuste de amarração ideal para um corredor. O tênis não fica sambando no pé e, ao mesmo tempo, não dá sensação de "sufocamento".

Velocidade e retorno: Bom, tênis no pé e cadarço amarrado, partimos para o teste realizado na pista de atletismo do MorumBIS. A caminhada dos vestiários ao gramado já deu um aperitivo sobre onde o tênis pode levar. A entressola foi desenvolvida com a tecnologia que dá nome ele: FuelCell. Mas a grande novidade no Rebel v4 é a infusão de Pebax, uma espécia de espuma capaz de trazer retorno de energia e mais velocidade. A sensação é um impulso a cada passada.

Silêncio e aproveitamento: A borracha do solado somada à leveza proporcionam uma delicadeza ao calçado, além de maior tração durante a corrida. Não há som de pegadas impactando no chão e não foi possível perceber a aproximação da atleta profissional que nos perseguiu durante o teste.

Sem dificuldades. A repórter, acostumada a corridas de tiros e não a longas distâncias, conseguiu usar o tênis sem problemas. Não precisa ter a performance de um corredor nato para vestir o Rebel v4.

Pontos de atenção

Numeração. A reportagem do UOL testou o calçado por cerca de seis dias e notou que talvez o tênis tenha uma forma um pouco menor das convencionais. O encaixe é ótimo, mas fica um leve incômodo na ponta do dedo.

Será que teremos outras cores? Ambas as cores (azul e amarelo florescente) são incríveis e extremas, mas novas opções são bem-vindas.