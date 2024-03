Como é o Ninho do Urubu e o que o Flamengo fez no local após incêndio

Do UOL, no Rio de Janeiro

Muita coisa mudou no Ninho do Urubu desde a tragédia que tirou a vida de 10 jovens em 8 de fevereiro de 2019. Com um CT maior e estrutura especialmente destinada para as categorias de base, o Flamengo tem como projeto ter o local de treinamentos mais moderno do país. O UOL mostra o que tem da porta para dentro. A história do incêndio é contada na série documental "O Ninho: Futebol e Tragédia", com ideia original e desenvolvimento do UOL. Os três episódios já estão disponíveis na Netflix.

O que mudou no CT

Os garotos da base não dormem mais no Ninho do Urubu. Atualmente os jovens só usam os quartos do módulo da base em situações de treino integral ou concentração antes das viagens, por exemplo.

A estadia durante a noite acontece apenas em situações específicas. Na Adidas Cup, torneio sub-16 disputado no CT, a delegação do Colo-Colo, do Chile, ficou no Ninho na semana da competição.

A maioria dos jogadores da base vive nas redondezas do Ninho, em Vargem Grande. O clube indica locais, mas não os providencia.

O Flamengo também instalou extintores de incêndio em todas as salas. Isso aconteceu no Ninho do Urubu e também na Gávea logo após a tragédia, inclusive pensando em uma fiscalização na época.

A imagem abaixo ainda não tem os dois últimos campos construídos. A obra acabou no final do ano passado. Desde 2019 a estrutura do CT cresceu e se modernizou.

Imagem aérea do Ninho do Urubu, CT do Flamengo, tirada em junho de 2023 Imagem: Reprodução/Google Maps

O Ninho em números

5 estacionamentos (um exclusivo para os jogadores do profissional e diretoria no local onde foi o incêndio)

9 campos (1, 2 (híbrido) e 3 do profissional, 4, 5 e 6 da base. 7, 8 e 9 com metragem reduzida e grama sintética).

2 módulos com 2 prédios cada (profissional e base)

66 quartos (42 no profissional, sendo 21 em cada andar. São 36 individuais e 6 duplas. Todo jogador fixo no elenco profissional tem um quarto. Na base são 24 dormitórios duplos)

1 capela ecumênica na entrada do CT.

O clube ainda pretende fazer mais dois campos no terreno vizinho ao CT que foi comprado, além de um mini estádio com grama sintética para duas mil pessoas, para jogos da base e do feminino, com dimensões oficiais, arquibancada, três vestiários e estrutura para arbitragem. Essa estrutura está em construção logo na entrada do Ninho.

Módulo profissional

Primeiro andar: Recepção, sala de fisioterapia, 21 quartos, academia, sauna, piscina, sala de preparação/massagem, vestiário, sala da rouparia, restaurante e cozinha.

Segundo andar: Quartos, auditório para preleção, sala de recreação (sinuca, barbearia, videogame comprado pelos jogadores, espaço com mesa para computador), copa, sala do treinador, sala do presidente, sala do scout, sala do gerente, sala do vice-presidente e estúdio da FlaTV.

Área de lazer entre os dois prédios. O local tem churrasqueira e espaço para confraternização.

Gabigol, atacante do Flamengo, mostra seu quarto no hotel do Ninho do Urubu Imagem: Divulgação

Módulo da base

Primeiro prédio: Salas para psicóloga, assistente social e diretoria, sala de jogos, auditório, biblioteca com computador, dois restaurantes (um para jogadores/comissão e outro para funcionários) e cozinha. No andar de cima, os quartos indicados pela placa com a inscrição "hotel" na entrada da escada de acesso.

Segundo prédio: Sala da nutrição, sala dos médicos, duas academias (uma com laboratório de fisiologia), vestiário, sala da rouparia, sala da comissão, sala do scout, piscina e pista externa.

A rouparia da base tem um container. O espaço fica entre dois estacionamentos logo de frente para o módulo dos jovens.

Área de lazer entre os dois prédios. O local tem churrasqueira e espaço para confraternização.

Investimento

O Flamengo inaugurou o "novo" Ninho após a reforma em dezembro de 2016. Na gestão de Eduardo Bandeira de Mello, o clube disse ter investido R$ 12 milhões nos dois prédios do então módulo do futebol profissional.

O clube divulgou o espaço na época como "estrutura de primeiro mundo". Naquele momento existia somente o módulo que hoje é da base. Por isso, os jovens ficavam em contêineres. Além da parte interna, dois campos também foram reformados e houve a construção de um campo society de grama sintética.

Imagem aérea do Ninho do Urubu, CT do Flamengo Imagem: Reprodução/FlaTV

No projeto inicial não constava a presença dos contêineres onde dormiam os garotos da base. A mudança para o módulo que antes era do profissional estava programada para o fim de 2018, mas foi feita meses após a tragédia, em 2019.

O módulo do profissional foi inaugurado em novembro de 2018. Foram R$ 23 milhões investidos em uma área total de 5.000m².