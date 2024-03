Flamengo: como está o processo sobre o incêndio no Ninho do Urubu

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O processo do incêndio no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, vai ter a segunda audiência em abril. O caso aconteceu em fevereiro de 2019 e deixou 10 jovens mortos e outros três feridos. Dormiam no alojamento 26 atletas da base do Rubro-Negro. Ainda não há culpados pela tragédia.

O que aconteceu

A audiência está marcada para o dia 19 de abril. Serão ouvidas 11 pessoas.

Sobreviventes do incêndio vão participar por videoconferência. Serão eles: Felipe Cardoso, Filipe Chrysman, Gabriel de Castro, Naydjel Callebe e Pablo Ruan.

Haverá oitivas também de outras seis testemunhas. Elas foram requeridas pelo Ministério Publico.

O processo continua em trâmite na 36ª Vara Criminal, com oito pessoas denunciadas. Veja abaixo a lista de nomes e cargos que ocupavam.

A primeira audiência aconteceu em agosto do ano passado. À época, foram 21 testemunhas ouvidas, dentre elas Alexandre Wrobel, ex-vice de Patrimônio do clube, e Reinaldo Belotti, atual CEO do Rubro-Negro, que compareceram nesta condição. O ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello compareceu ao TJRJ para acompanhar as oitivas.

Eram 11 denunciados no caso, inicialmente. O monitor Marcus Vinicius foi absolvido. O engenheiro Luiz Felipe e o ex-diretor da base Carlos Noval tiveram denúncias rejeitadas. O Ministério Público recorreu, mas a decisão foi mantida em março do ano passado.

Os réus no processo

Flamengo



Eduardo Bandeira de Mello - presidente do Flamengo até o ano anterior do incêndio no Ninho

Márcio Garotti - Diretor financeiro do Flamengo entre 2017 e 2020

Marcelo Maia de Sá - diretor adjunto de patrimônio



Executivos da NHJ, empresa de contêineres

Danilo Duarte - engenheiro responsável técnico dos contêineres

Fabio Hilário da Silva - engenheiro responsável técnico dos contêineres.

Weslley Gimenes - engenheiro responsável técnico dos contêineres.

Claudia Pereira Rodrigues - responsável pela assinatura dos contratos da NHJ

Refrigeração

Edson Colman - Sócio da Colman Refrigeração, que realizava manutenção nos aparelhos de ar condicionado.