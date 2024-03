Estêvão cita cobrança de comissão técnica no Palmeiras e projeta duelo das quartas do Paulistão: "Vamos com tudo"

O técnico Abel Ferreira afirma constantemente que a cobrança feita aos jogadores mais jovens são as mesmas feitas aos mais experientes. Caçula do Palmeiras, o atacante Estêvão, de 16 anos, falou sobre sua relação com a comissão técnica portuguesa e citou os "puxões de orelha".

"Eles (Abel e sua comissão) puxam mais a orelha do que elogiam. Eles pedem sempre para eu finalizar a gol e que nós todos atinjamos o máximo do nosso potencial. Tenho uma relação muito boa com eles. Espero agregar bastante para ganhar mais minutagem dentro de campo neste ano", disse.

Nessa temporada, Estêvão disputou três partidas, todas ela saindo do banco de reservas no segundo tempo. O jovem esteve em campo nas vitórias contra Inter de Limeira (3 a 2), Red Bull Bragantino (1 a 0) e São Bernardo (1 a 0). Nessa última oportunidade, deu assistência para o gol de Flaco López, aos 41 minutos da etapa final.

Estêvão estreou pelo time profissional Palmeiras em dezembro de 2023, no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da temporada. Apesar disso, o jogador só foi oficialmente integrado ao elenco principal do Verdão após a queda do time sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024.

O Palmeiras se prepara agora para enfrentar a Ponte Preta em duelo único das quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola às 18 horas (de Brasília) deste sábado, na Arena Barueri. Estêvão, que busca ganhar maior minutagem projetou o duelo decisivo.

"Para nós, todos os jogos são decisivos e damos sempre o nosso máximo para sairmos com a vitória. Nas quartas de final contra a Ponte não será diferente, vamos com tudo em busca da classificação", finalizou.