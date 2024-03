Corinthians terá Pedro Raul e Yuri juntos no ataque contra o São Bernardo

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians está definido com dois centroavantes para enfrentar o São Bernardo, no Primeiro de Maio, em jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil.

O Alvinegro paulista vai a campo com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. Será o primeiro jogo de Garro como novo camisa 10 do time.

Já o São Bernardo foi escalado com: Alex Alves; Vitor Ricardo, Helder, Alan Santos, Rafael Forster e Arthur Henrique; Lucas Lima, Wesley Dias; Lucas Tocantins, Silvinho e Matheus Régis. O técnico é Márcio Zanardi.

É a segunda vez que Pedro Raul e Yuri Alberto formarão dupla no ataque sob o comando de António Oliveira. O treinador português escalou os dois juntos em sua estreia, contra a Portuguesa, mas depois ficou sem o reforço, lesionado, por quatro partidas. Com a presença do companheiro, mais centralizado, o camisa 9 deve atuar aberto.

Coronado é o único desfalque do time. O meia-atacante sofreu uma lesão na coxa em sua estreia, contra o Santo André, e é baixa pelo segundo jogo seguido. Já uma novidade é Matheus Bidu entre os reservas — o lateral esquerdo foi relacionado pela primeira vez no ano.

A partida tem início às 20h (de Brasília) e será transmitida pelo Amazon Prime Video. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Veja o time

O jogo

Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nos pênaltis. A partida não terá a presença do VAR.

Se avançar, o Corinthians embolsará R$ 1,785 milhão. No caso do São Bernardo passar de fase, a premiação é de R$ 945 mil por não estar nas duas primeiras divisões do futebol nacional.

Os duelos da terceira fase serão disputados em maio. A definição dos confrontos será feita por sorteio.