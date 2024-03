Entenda como Gabriel Brazão pode ajudar o Santos após passagem pelo futebol europeu

Mais de um mês após ser contratado pelo Santos, o goleiro Gabriel Brazão enfim foi apresentado pelo time alvinegro na última quarta-feira, na Vila Belmiro. O jogador, que estava na Inter de Milão, da Itália, pretende ajudar seus mais novos companheiros de clube com as experiências que vivenciou no exterior.

No Velho Continente, Brazão defendeu seis clubes diferentes. Ele vestiu as cores do Parma, da Inter de Milão, Spal e também do Ternana, todos da Itália, além do Albacete e o Real Oviedo, da Espanha.

O arqueiro, que saiu muito jovem do Brasil após ter sido revelado pelo Cruzeiro, explicou como planeja compartilhar seus aprendizados na Europa com o colegas do Santos.

"Posso ajudar pelo o que eu vivi fora. Vivi outros culturas, várias formas de jogo, jogos diferentes. Na Itália é um jogo mais tático, na Espanha é mais de posse de bola. Eu posso agregar isso com meus companheiros", disse o jogador do Peixe.

"Aprendi muito. Futebol italiano é muito tático, mais defensivo. Tive grandes treinadores, aprendi muito na Inter de Milão com o professor Inzaghi. Trabalhei com grandes jogadores, que me passaram experiência. No futebol não é só chegar e jogar, taticamente aprendi muito e acho que consigo ajudar meus companheiros por essa visão mais tática", acrescentou.

Tratado como uma das grandes promessas para o futuro da Seleção Brasileira no gol, Brazão não deslanchou em sua carreira. Ele soma apenas 11 partidas disputadas no futebol profissional, a última delas em fevereiro do ano passado.

O baixo número de jogos tem uma explicação: o goleiro sofreu com lesões no joelho e precisou operá-lo três vezes no curto período de nove meses. Apesar da pouca idade, ele acredita que pode ajudar o elenco do Santos e competir por espaço com o titular João Paulo.

"Tive uma passagem lá. Não só eu, mas meus companheiros viemos aqui para construir história, colocar nosso nome na história do clube e fazer um grande trabalho. Mesmo sendo muito jovem, creio que posso ajudar os companheiros a terem uma visão mais ampla, vamos dizer. Estou aqui para ajudar, para somar", afirmou.

Com Gabriel Brazão à disposição no banco de reservas, o Santos enfrenta a Portuguesa neste domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro.