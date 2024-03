Em jogo de expulsões, Corinthians vence São Bernardo e se classifica para oitavas da Copa do Brasil

O Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe comandada por António Oliveira venceu o São Bernardo por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, no Estádio 1º de Maio, pela segunda fase. O confronto contou com gols de Yuri Alberto e Pedro Raul, e ficou marcado por três expulsões, sendo duas dos visitantes (Rodrigo Garro e António Oliveira) e uma dos mandantes (Helder Maciel).

O adversário do Timão nas oitavas de final do torneio nacional será definido por sorteio, com a presença dos clubes que se classificaram para a Copa Libertadores. Os duelos desse estágio estão programados para o mês de maio.

Agora, o Corinthians só deve entrar em campo de forma oficial no começo de abril, para a disputa da primeira rodada da Copa Sul-Americana. Já o São Bernardo aguarda o começo da Série C do Campeonato Brasileiro, previsto para começar em meados do mesmo mês. Ambas as equipes não se classificaram para as quartas de final do Paulistão.

O jogo

O Corinthians começou a partida em cima do São Bernardo, mesmo fora de casa. Logo aos seis minutos, os comandados de António Oliveira abriram o placar em cobrança de pênalti, com Yuri Alberto. Na origem da jogada, Raniele foi calçada dentro da área por Arthur Henrique.

O Timão seguiu superior e ampliou a vantagem com Pedro Raul, aos 26 minutos. Wesley fez jogada pela direita e seu cruzamento desviado chegou no camisa 20 do Alvinegro, que não teve problemas para tocar a bola para o fundo do gol. Após o segundo tento, o Timão abaixou as linhas e passou a jogar no erro dos mandantes.

Quando o duelo se desenhava de forma tranquila até o intervalo, aos 44 minutos o meia Rodrigo Garro foi expulso após receber segundo cartão amarelo. O argentino foi empurrado por Helder Maciel na área defensiva do Corinthians em lance de bola parada, e o árbitro Braulio da Silva Machado advertiu a dupla. Como Garro já tinha cartão, foi mandado mais cedo para o vestiário, para revolta dos corintianos.

Segundo tempo

Logo aos sete minutos da segunda etapa, quando o São Bernardo soltava time para buscar o resultado, o zagueiro Helder Maciel sofreu o segundo cartão amarelo em lance de bola na mão e acabou expulso, igualando os homens em campo.

Com igualdade numérica, o São Bernardo seguiu tentando se impor, mas o Corinthians pouco cedeu de campo e ainda ameaçou nos contragolpes. Por volta dos 30 minutos, Yuri Alberto chegou a marcar o terceiro gol do Timão, mas a arbitragem assinalou impedimento. Ao reclamar desse lance, o técnico António Oliveira foi expulso.

Aos 38, Romero partiu com a bola dominada e, de frente para o gol, parou no goleiro Alex Alves. Logo após, o jogo chegou a ficar interrompido por alguns minutos por conta dos sinalizadores acendidos pela Fiel Torcida presente. Até o apito final, o Timão soube administrar a vantagem e garantiu vaga nas oitavas da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA



SÃO BERNARDO 0 X 2 CORINTHIANS

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP)



Data: 14 de março de 2024, quinta-feira



Horário: às 20h (de Brasília)



Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC-Fifa)



Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Gols: Yuri Alberto, aos 6, e Pedro Raul, aos 26 do 1ºT (Corinthians)



Cartões amarelos: Rodrigo Garro, Raniele e Fagner (Corinthians); Alan Santos, Helder Maciel, Silvinho, Lucas Tocantins e Hannyel (São Bernardo)



Cartão vermelho: Rodrigo Garro e António Oliveira (Corinthians); Helder Maciel (São Bernardo)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Helder Maciel, Alan Santos (Kayke) e Rafael Forster; Vitor Ricardo, Wesley Dias (Hannyel), Lucas Lima (Rodrigo Souza) e Arthur Henrique (Davi Gabriel); Lucas Tocantins, Silvinho e Matheus Régis (Luiz Filipe)



Técnico: Márcio Zanardi

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Guilherme Biro) e Rodrigo Garro; Wesley (Matheus França), Yuri Alberto (Cacá) e Pedro Raul (Romero)



Técnico: António Oliveira