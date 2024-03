Elenco feminino do São Paulo para a temporada 2024 é apresentado no Morumbis; veja detalhes

Nesta quinta-feira, a equipe feminina principal do São Paulo para a temporada de 2024 foi apresentada no Morumbis. Marcaram presença no evento toda a comissão técnica e atletas. O treinador Thiago Viana e as jogadoras Camilinha e Dudinha ainda concederam entrevista coletiva.

Após dois meses de preparação em pré-temporada, o grupo tricolor foi apresentado oficialmente para a imprensa antes de estrear diante do Cruzeiro. O duelo está marcado para este sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), pela Série A1 do Brasileirão feminino.

Durante o bate-papo, o comandante são-paulino detalhou o período de preparação para a temporada. Neste ano, o São Paulo disputará, inicialmente, duas competições: o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro.

"Nós buscamos na pré-temporada a preparação física, mental, tática e técnica também, e junto com isso buscamos amistosos de alto nível, enfrentando nossos grandes rivais paulistas. Na nossa estreia vamos encarar o Cruzeiro, que já disputou uma competição, então tentamos compensar com grandes amistosos", declarou o técnico Thiago Viana.

?? Dia de apresentação no MorumBIS! Nossa equipe principal foi apresentada nesta quinta-feira no estádio tricolor, com entrevista coletiva do treinador Thiago Viana e das atletas Camilinha e Dudinha.#FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/kH1FbDJz2S ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) March 14, 2024

O treinador ainda depositou confiança total no elenco que tem em mãos e afirmou que essa edição do Brasileirão feminino será a mais "competitiva de todos os tempos", ressaltando ainda que o Tricolor fará de tudo para chegar na fase final.

"A confiança nesse grupo é total. Nós sempre buscamos priorizar o grupo e não uma jogadora ou outra, mas sim o elenco como um todo, porque durante o ano existem altos e baixos e o elenco inteiro vai ser importante", explicou o comandante.

Thiago Viana concluiu: "Temos três jogos logo na primeira semana e precisamos de todas para buscar a classificação entre os oito. Acredito que vai ser o Campeonato Brasileiro mais competitivo de todos os tempos e na sequência vamos buscar vaga nas fases finais, para estar lá".

Após a estreia fora de casa, o São Paulo disputará duas partidas consecutivas dentro em casa, contra o Avaí Kindermann e a Ferroviária, na terça (19) e na sexta-feira (22), respectivamente. A bola rola no CFA Laudo Natel, com entrada gratuita para os torcedores.