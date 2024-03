Diniz segue com problemas para o clássico contra o Flamengo pela semifinal do Carioca

O Fluminense segue com a preparação visando o clássico deste sábado, contra o Flamengo, no Maracanã. Os tricolores, após serem derrotados por 2 a 0, precisam vencer por três gols de diferença para avançar à final do Campeonato Carioca de maneira direta. Além da tarefa complicada nos 90 minutos restantes, o técnico Fernando Diniz tem problemas para a montagem da equipe.

O lateral direito Samuel Xavier sofreu uma lesão no músculo da panturrilha direita e segue de fora. Além dele, o zagueiro Marlon, com dores no joelho, e o atacante Douglas Costa, com lesão no músculo anterior da coxa direita, dificilmente estarão aptos para atuar no fim de semana.

Quinta-feira finalizada no CT Carlos Castilho! Sábado é dia de lutar pela vaga na final! ?: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/HQBFdQxrlo ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 14, 2024

Thiago Santos, zagueiro do Tricolor, foi expulso na primeira partida, assim, não estará no duelo de volta.

Entretanto, Diniz recebeu uma boa notícia: o retorno do volante André. O jogador cumpriu suspensão e está confirmado. O elenco vai finalizar a preparação para o clássico no treino desta sexta-feira, no CT Carlos Castilho.

A bola rola, no Maracanã, neste sábado, às 21h (de Brasília). Quem avançar à final, irá encarar o vencedor do jogo entre Nova Iguaçu e Vasco.