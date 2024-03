Deyverson diz que jogaria no Corinthians: 'Estou de coração aberto'

Apesar de identificado com o Palmeiras, Deyverson não fechou as portas para o Corinthians e disse que aceitaria jogar no Timão caso recebesse um convite.

O que aconteceu

Deyverson foi perguntado se aceitaria jogar no Corinthians. António Oliveira, atual treinador do Timão, comandou o atacante no Cuiabá e tornou o camisa 9 um dos principais jogadores do time.

Eu sou uma mercadoria. Estive para renovar com o Palmeiras e não renovaram. Se o Corinthians bater na minha porta, eu estou de coração aberto porque sou profissional e tenho que fazer o meu trabalho. Sei que muitas pessoas não vão entender, apontar o dedo e falar que sou ingrato. Eu sou grato, mas sou profissional. Acho que muitas pessoas que sabem do futebol iriam entender. Deyverson, à TNT Sports

O atacante colocou António Oliveira acima de Abel Ferreira. Apesar de ter conquistado a Libertadores com o português no Palmeiras, ele escolheu o técnico do Timão como o melhor lusitano que trabalhou.

Eu não treinei muito com o Abel, treinei mais com o António. O António me deu a oportunidade de bater pênalti, de jogar como titular. Fiz um gol muito importante e que vai ser falado pelo resto da vida [na final da Libertadores pelo Palmeiras] com o Abel, sou muito grato a ele por tudo, mas o treinador que me abraçou e me deu a oportunidade e respaldo para fazer o que eu gosto, foi o António. O António é a chave de tudo hoje, do futebol que eu tenho jogado. Para mim, ele é o número um.

A saída do Palmeiras também foi um dos assuntos. O atacante, que deixou o clube em 2022, disse que esperava a renovação do contrato. "Eu imaginava que renovaria com o Palmeiras, tinha isso no meu coração e na minha cabeça, mas não tive. Esse carinho que eu imaginei que teria por um gol importante que eu fiz, eu não tive, mas também não sou de guardar mágoas e nem nada, sou grato".

Personagem polêmico contra o Corinthians

Deyverson protagonizou um dos episódios marcantes do clássico entre Corinthians e Palmeiras nos últimos anos. No Brasileirão de 2018, o atacante deu uma piscadinha para o banco do Timão após ser substituído.

Na partida em questão, Deyverson marcou o gol da vitória do Palmeiras. Jogando no Allianz Parque, o Verdão venceu por 1 a 0. O Timão tinha a estreia do técnico Jair Ventura naquele dia.