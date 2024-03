Deyverson admite sonho em jogar no Vasco e não descarta Corinthians: "Estou de coração aberto"

Deyverson não descartou defender o Corinthians em um futuro próximo. Autor do gol do tricampeonato da Libertadores do Palmeiras, contra o Flamengo, o atacante admitiu que não fecharia as portas para o Timão, que tem António Oliveira como seu treinador, com quem o atacante trabalhou no Cuiabá.

"Se o Corinthians bater na minha porta, estou de coração aberto, porque sou profissional. Sou profissional e tenho que fazer meu trabalho. Sei que muitas pessoas não irão atender, irão apontar o dedo e falar que sou ingrato, mas não sou ingrato. Sou grato, mas sou profissional. Muitas pessoas que sabem de futebol entenderiam isso", disse Deyverson em entrevista à TNT Sports.

Carrasco do Flamengo e conhecido por seu jeito irreverente dentro e fora do campo, Deyverson também revelou seu desejo de atuar pelo Vasco da Gama, seu clube do coração. Estando em seu último ano de contrato com o Cuiabá, o atacante ainda não definiu seu futuro.

"Eu sou vascaíno, nunca escondi de ninguém, não vai ser aqui que vou esconder esse amor, esse carinho. Todo jogador que torce para um time sonha em jogar no time de coração. Então, não posso esconder esse sonho de jogar no Vasco. Mas, tenho mais um ano aqui de contrato, é meu último ano aqui no Cuiabá, não sei o que vai ser daqui para frente. Meu empresário, Filipe Dias, não me falou nada até agora, como vai ser, não falamos nada de renovação aqui também. Deixar nas mãos de Deus. Deus sempre tem o melhor para a gente", completou Deyverson.