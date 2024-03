Davi, do BBB, revela ser torcedor do Palmeiras: "Quando estava na m..., estava lá com ele"

Favorito para vencer o Big Brother Brasil 24, Davi revelou ser torcedor do Palmeiras em conversa com Matteus. O baiano de 21 anos foi questionado por não apoiar um clube do seu estado, mas mostrou que a paixão pelo Verdão sempre falou mais forte.

"Sou Palmeiras, mano", disse Davi.

O gaúcho Matteus, torcedor do Internacional, não escondeu sua surpresa com a resposta do colega de casa: "E o Bahia e Vitória?".

"Que Bahia e Vitória?", retrucou Davi.

Sem perder a piada, Matteus provocou Davi: "Já vi que tu é torcedor de quem tá ganhando".

O baiano, então, fez questão de mostrar que sua paixão pelo Palmeiras vem de antes dessa era vitoriosa que o clube tem vivido nos últimos anos.

"Time que está ganhando, nada. O Palmeiras, quando estava na m..., eu estava lá com ele. E agora ele foi campeão no último Brasileirão e no Brasileirão desse ano. Levantei a bandeira", afirmou.

Davi também lembrou do título brasileiro histórico conquistado pelo Palmeiras na temporada passada, superando o Botafogo, que chegou a liderar o campeonato com 13 pontos de vantagem para o segundo colocado.

"O Botafogo... que decadência do Botafogo", disse Davi.

Bem-humorado, Matteus ainda lembrou o colega que estão no Rio de Janeiro, reduto da maioria dos botafoguenses, que poderiam se zangar com a frase do baiano.

"Cuidado que nós estamos no Rio. Fala bobagem para você ver. Os caras do Botafogo vão vir te buscar na porta", afirmou Matteus e tom de brincadeira.