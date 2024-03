Cunhada é presa por vazar vídeos explícitos de jogador da Coreia do Sul

Do UOL, em São Paulo

A cunhada de Hwang Ui-jo foi condenada a três anos de prisão por publicar vídeos explícitos do jogador e tentar chantageá-lo.

O que aconteceu

Ela, que não foi identificada, foi acusada de compartilhar os vídeos nas redes sociais. A mulher se passou por uma ex-namorada que acusava Hwang de infidelidade.

O escândalo veio a público depois do término de Hwang com a cantora Hyomin, do grupo KPop T-ara.

O tribunal considerou que a cunhada divulgou os vídeos "com a consciência de que seriam disseminados indiscriminadamente", de acordo com informações da agência de notícias Yonhap.

"O conteúdo foi amplamente distribuído dentro e fora da Coreia do Sul (...) A natureza do crime é muito grave", pontuou o tribunal.

Os vídeos também desencadearam em uma investigação contra o Hwang para entender se as relações sexuais foram filmadas sem consentimento. O atacante negou, mas o Ministério Público ainda tomará sua decisão.

A Federação Sul-Coreana suspendeu Hwang para aguardar as conclusões da investigação, o que deixou o atacante de fora da Copa Asiática.

O jogador tem 19 gols em 62 partidas pela seleção da Coreia do Sul. Ele estava no elenco que enfrentou o Brasil na Copa do Mundo de 2022.