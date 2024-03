Copa do Brasil: veja classificados para a 3ª fase e como será o sorteio

A Copa do Brasil conheceu na noite de hoje (14) os seus últimos times classificados para a 3ª fase.

Fim da 2ª fase e sorteio

Seis jogos fecharam a 2ª fase da Copa do Brasil. Criciúma, Corinthians, Águia de Marabá, Amazonas, Botafogo-SP e Fortaleza eliminaram Brasiliense, São Bernardo, Capital-TO, Maringá, Anápolis e Retrô, respectivamente.

Ao todo, 20 equipes avançaram para a 3ª fase. Assim como foi na primeira rodada, a etapa contou com jogos únicos, mas sem vantagem do empate para o time visitante. Os pênaltis decidiram os duelos que terminaram com placar igual.

Os 20 times se juntarão aos outros 12 que já estavam garantidos na 3ª fase: São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Grêmio, Botafogo, Bragantino e Atlético-MG (Libertadores), Goiás (campeão da Copa Verde), Ceará (campeão da Copa do Nordeste), Vitória (campeão da Série B) e Athletico (ranking).

O sorteio para definir os confrontos ainda não tem data marcada. Nele, as equipes serão divididas em dois potes com base no ranking da CBF: os 16 melhores ficarão no pote 1 e os outros 16 no pote 2.

Na 3ª fase, os jogos passarão a ser de ida e volta. Assim como tem sido nos últimos anos, o gol fora não será levado como critério de desempate. Em caso de igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Veja todos os classificados